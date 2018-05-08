Громада собору УПЦ подарувала 13 корів скиту у Чорнобильській зоні

З благословення єпископа Варсонофія, громада Воскресенського кафедрального собору Української Православної Церкви передала в дар 13 корів Пустинно-Миколаїському скиту Києво-Покровського жіночого монастиря.

Про це повідомляє прес-служба Воскресенського кафедрального собору УПЦ.

Благочинний Поліського округу Бородянського вікаріатства протоієрей Іоанн Токарук від особи ігумені Калісфенії та насельниць монастиря подякував єпископу Варсонофію за такий необхідний подарунок у вигляді великих домашніх тварин. Протоієрей Іоанн займався організацією перевезення стада на господарський двір скиту.

Чорнобильський пустинний монастир відроджується. Скит розташований у Київській області поруч із колишнім селом Бички, жителі якого покинули зону в зв'язку з аварією на ЧАЕС, на самій межі Поліського району та 30-кілометрової зони відчуження. Однак місцева земля й сьогодні придатна для утримання домашньої худоби.

Протягом 300 років тут молилися 6 поколінь ченців. У монастирський комплекс входить церква, корпуси келій, каплиця, кухня-їдальня, гаражі з технікою, пасіка, а також кілька господарських будівель, в яких утримуються корови, кози, кури.

Завдяки пожертвам благодійників Кафедрального собору УПЦ, в Пустинно-Микільському скиті тепер велике поповнення й поголів'я великої рогатої худоби значно збільшилося.