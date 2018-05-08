В УПЦ кажуть, що у Голосіївському монастирі не знали, ким є Лусваргі

Представники Української Православної Церкви, в одному з монастирів якої жив бразилець Рафаель Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.

Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" розповів архієпископ Климент, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

"Навряд чи ченці цього монастиря чітко розуміли, ким є цей чоловік. По-друге, у монастирі він не займався жодною деструктивною діяльністю", - відзначив архієпископ Климент.

Раніше український суд засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці за двома статтями: створення терористичної організації та створення незаконних збройних формувань.

Під час судового процесу він визнав свою провину. Але згодом інший суд скасував цей вирок для можливого обміну полоненими та призначив новий розгляд справи.

Бразилець спочатку був під вартою, а потім йому змінили запобіжний захід, і він опинився на волі - жив в одному з київських монастирів Української Православної Церкви.

"Чому так сталося - це питання не до Української Православної Церкви, а до українського судочинства, прокуратури, СБУ та інших інституцій, за результатом дій яких ця людина отримала повне право жити на території монастиря або у будь-якому іншому приміщенні міста Києва", - пояснив архієпископ Климент.

"Тому дивно чути, ніби монастир УПЦ когось переховував", - додав він.

"Ця людина там жила, оскільки мала на це повне право, і його надала йому українська держава... Так само, як тисячі інших людей, він міг там молитися чи виконувати послухи, що не становлять жодної загрози для безпеки України", - пояснив владика Климент.

Минулого тижня інформація про те, що Рафаель Лусваргі живе на волі у монастирі потрапила до медіа.

У п'ятницю представники націоналістичних організацій "Національний корпус", С14 та "Традиції і порядок" силоміць привели його до СБУ. У СБУ подякували націоналістам за "активну позицію" та запевнили, що діятимуть виключно "в правовому полі".

"ВВС News Україна".