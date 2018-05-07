У День Перемоги у Святогірську відбудеться хресний хід і панахида за загиблими у Другій світовій
23:23, 07 травня 2018Православ`я
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У Святогірську пройде хресний хід і панахида за загиблими у Другій світовій / svlavra.church.ua
У День Перемоги, 9 травня, на Пагорбі Слави у центрі м. Святогірська відбудеться урочистий мітинг, для молитовної участі в якому зі Святогірської лаври пройде хресний хід.
Також цього дня у Святогірську буде відслужена панахида за всіма загиблими у Другій світовій війні, повідомляється на сайті Святогірської лаври.
"Вшанувати пам'ять про великий подвиг нашого народу - наших дідів, батьків і матерів - священний неоплатний борг нас, що нині живуть", - повідомляють організатори.
Початок хресного ходу о 9 ранку 9 травня від стін Святогірської обителі.
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