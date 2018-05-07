На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

У неділю, 6 травня, керуючий Мукачівською єпархією УПЦ, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив архієрейське богослужіння в Свято-Георгіївському храмі села Батьово, що на Берегівщині Закарпатської області.

Перед початком літургії архіпастир звершив чин освячення нового престолу та храму, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Зустрічали архієрея вихованці Недільної школи і настоятель храму – протоієрей Михаїл Буркало.

Під час богослужіння лунали посилені молитви про мир в Україні.

Наприкінці був звершений хресний хід навколо храму з уставним читанням Євангелія.

Насамкінець владика звернувся зі словом настанови до присутніх вірян, у якому висловив подяку настоятелю протоієрею Михаїлу та парафіянам за покладені ними труди для будівництва храму.