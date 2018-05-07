На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

20:12, 07 травня 2018
Православ`я
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На Закарпатті освятили новий храм УПЦ / m-church.org.ua

У неділю, 6 травня, керуючий Мукачівською єпархією УПЦ, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив архієрейське богослужіння в Свято-Георгіївському храмі села Батьово, що на Берегівщині Закарпатської області.  

Перед початком літургії архіпастир звершив чин освячення нового престолу та храму, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

/ m-church.org.ua

Зустрічали архієрея вихованці Недільної школи і настоятель храму – протоієрей Михаїл Буркало.

Під час богослужіння лунали посилені молитви про мир в Україні.

/ m-church.org.ua

Наприкінці був звершений хресний хід навколо храму з уставним читанням Євангелія.

Насамкінець владика звернувся зі словом настанови до присутніх вірян, у якому висловив подяку настоятелю протоієрею Михаїлу та парафіянам за покладені ними труди для будівництва храму.

/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua
/ m-church.org.ua
Архіпастир звершив чин освячення нового престолу та храму / m-church.org.ua

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