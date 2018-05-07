На місці колишнього Златоустівського монастиря виявили частину огорожі XIV століття

На місці колишнього Золотоустівського монастиря виявили частину огорожі XIV століття.

Цегляну кладку з елементами білого каменю робочі виявили при прокладці комунікацій, повідомляє "Фома".

Раніше в провулку вже були знайдені білокам'яні надгробки XVI – XVII століть, а також інші артефакти. Надалі на місці знахідок, можливо, з'явиться експозиція просто неба.

Перші згадки про Златоустівський монастир Москви відносяться до XIV – початку XV століть. У 1479 році на його території за указом Івана III була побудована кам'яна соборна церква, а до 1679 році тут було вже три кам'яних храми: церква Феодора Стратилата, Покровська церква й тепла церква Нерукотворного Образу.

Після революції, в 1918 році, монастир закрили, а будівлю перелаштували під комунальні квартири. До 1933-го всі церковні будівлі знесли, а на їх місці з'явилися житлові будинки в стилі конструктивізму.

До наших днів від всього архітектурного ансамблю Золотоустівського монастиря залишився лише двоповерховий корпус.