Акредитація ЗМІ! У Києві 9 травня Митрополит Онуфрій очолить панахиду на могилі Невідомого солдата

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій 9 травня очолить панахиду біля стели на могилі Невідомого солдата у столичному Парку Вічної Слави (Київ, вул. Лаврська).

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

Близько 09.00 розпочнеться хода насельників Києво-Печерської лаври, духовенства Київської єпархії, студентів Київської духовної академії і семінарії до місця проведення панахиди.

Панахида розпочнеться після покладання квітів Президентом України.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Центр інформації УПЦ за тел. (066) 095 14 76, (068) 876 50 96.

9 травня в усіх храмах Української Православної Церкви відбудуться заупокійні богослужіння за загиблими в роки Другої світової війни та молебні за захисників Вітчизни.