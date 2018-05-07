У Києві Предстоятель УПЦ освятив накупольні хрести для Свято-Успенського храму

У неділю, 6 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Успенському храмі Києва, що на Позняках.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, перед Літургією митрополит Почаївський Володимир доставив до храму копію чудотворної ікони Божої Матері.

Його Блаженству співслужили митрополит Некресський Сергій (Грузинська Православна Церква), намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир, ректор КДАіС єпископ Сильвестр, духовенство храму та гості у священному сані.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді.

Після Божественної літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив хрести для новозбудованого храму і їх одразу встановили на церковні куполи.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці побудований на місці церкви, яка існувала тут з 1743 року і була освячена на честь трьох святителів – Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова; згодом храм неодноразово перебудовувався, а в 1938-му році був зруйнований за наказом тодішнього більшовицького керівництва. 25 травня 2014 року після Божественної літургії, яку очолив єпископ Ірпінський Климент, була урочисто здійснена закладка каменя на будівництво нового храму. Сьогодні це споруда у візантійському стилі з нижнім і верхнім храмом, недільною школою та баптистерієм.

Нагадаємо, напередодні Предстоятель очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.