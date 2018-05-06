У Естонської Православної Церкви назвали кандидатів на посаду Предстоятеля, якого оберуть 29 травня

Обрання нового Предстоятеля Естонської Православної Церкви відбудеться 29 травня.

Таке рішення було прийнято на засіданні Синоду Естонської Православної Церкви Московського Патріархату в Пюхтицькому Успенському ставропігійному жіночому монастирі 5 травня.

Засідання очолив тимчасово керуючий Естонською Православною церквою єпископ Нарвський і Причудський Лазар.

На Синоді було оприлюднено список кандидатів на посаду Предстоятеля Естонської Православної Церкви Московського Патріархату: архієпископ Верейський Євген, вікарій Святішого Патріарха Московського і всієї Русі, голова Навчального комітету Руської Православної Церкви, єпископ Нарвський і Причудський Лазар, тимчасово керуючий Естонською Православної Церквою, повідомляє офіційний сайт ЕЦП МП.