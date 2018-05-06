У Естонської Православної Церкви назвали кандидатів на посаду Предстоятеля, якого оберуть 29 травня

16:17, 06 травня 2018
Православ`я
1548 0
Пюхтицький монастир / Православие.Ru

Таке рішення було прийнято на засіданні Синоду Естонської Православної Церкви Московського Патріархату в Пюхтицькому Успенському ставропігійному жіночому монастирі 5 травня.

Засідання очолив тимчасово керуючий Естонською Православною церквою єпископ Нарвський і Причудський Лазар.

На Синоді було оприлюднено список кандидатів на посаду Предстоятеля Естонської Православної Церкви Московського Патріархату: архієпископ Верейський Євген, вікарій Святішого Патріарха Московського і всієї Русі, голова Навчального комітету Руської Православної Церкви, єпископ Нарвський і Причудський Лазар, тимчасово керуючий Естонською Православної Церквою, повідомляє офіційний сайт ЕЦП МП.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter