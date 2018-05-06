80 років тому в Бутово були розстріляні понад 20 тис віруючих: Богослужіння на місці трагедії

У день Собору новомучеників, у Бутові постраждалих, 5 травня, на Бутовському полігоні (Московська область) відбулася Божественна літургія під відкритим небом.

Богослужіння відбулося на місці масових розстрілів і поховання жертв політичних репресій, в тому числі багатьох священнослужителів і мирян, прославлених нині в сонмі новомучеників, повідомляє patriarchia.ru.

Всього на Бутовському полігоні з серпня 1937 року по жовтень 1938 року були розстріляні 20 761 осіб.

"Ті, хто відправляв вантажівки з засудженими до смерті, розстрілював людей в Бутово і скидав їх у рів, не могли уявити, що пам'ять убієнних буде так урочисто прославлятися, що істина, яку вони сповідують, стане істиною для мільйонів людей, що відродиться віра в народі",- сказав, звертаючись до віруючих Патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

"Ми звершили Божественну літургію на могилах людей, закатованих і вбитих за віру... Їх жертва, принесена за Господа, була абсолютно вільною. Більшість з них могли відмовитися від віри, похулить Господа, встати в ряди тих, хто був тоді так необхідний владі, - пропагандистів, які боролися з релігією. Тоді і Бутова б не було! Але вони цього не зробили - ані архієреї, ані священики, ані монахи, ані безліч мирян. Всі вони поховані тут тому, що виявилися вірними Господу навіть до смерті", - зазначив Патріарх Кирил.