Богородичанський і Адамівський монастирі УПЦ створили офіційні сторінки в Facebook

Скити на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» в Богородичному та святителя Іоанна Шанхайського в Адамовці Донецької області створили офіційні сторінки в Facebook, повідомляє сайт Святогірської лаври.

На акаунтах скитів можна ознайомитися з життям святих обителей, розкладом богослужінь, дізнатися новини, переглянути свіжі фотографії і відеозаписи.

Богородичний жіночий скит Свято-Успенської Святогірської лаври на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» був заснований в 2000 році стараннями намісника обителі митрополита Святогірського Арсенія. Розташований у селі Богородичне Слов'янського району Донецької області. У травні 2006 року в молодій обителі відбувся перший чернечий постриг, а в грудні того ж року їй офіційно присвоєно статус скиту Святогірської лаври.

Скит на честь святителя Іоанна Шанхайського розташований в селі Адамівка, на батьківщині знаменитого чудотворця. Заснований 21 жовтня 2007 року. Верхній престол головного храму скиту присвячений великому святителю Іоанну Шанхайському, нижній престол – Архістратигу Михайлу, на честь пам'яті чуда в Хонах.