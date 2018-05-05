Напередодні Неділі про самаряниню Митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Напередодні Неділі 5-ї після Пасхи, про самаряниню, 5 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Блаженніший Митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію в Свято-Успенському храмі на лівому березі Дніпра (вул. Урлівська, 20). Початок богослужіння о 9:00.

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