У 130-ту річницю освячення храму на Чернігівщині архієпископ Гомельський передав громаді ікону з мощами святих
Миколаївському храму села Вертіївка Ніжинського району виповнилося 130 років. З нагоди відзначення цієї дати архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент і Гомельський і Жлобинський архиєпископ Стефан звершили Божественну літургію.
Образ з частками мощей гомельських святих праведного Іоанна Корм’янського і преподобної Манефи Гомельської передав у дар громаді храму архієпископ Стефан, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії.
Після читання Святого Євангелія архієпископ Стефан, який народився у Вертіївці, звернувся до земляків зі словом проповіді.
За богослужінням була звершена сугуба молитва за мир в Україні.
Вихованці місцевої недільної школи привітали архієреїв та гостей пасхальними піснеспівами. Після цього владика Климент благословив усіх присутніх та вручив їм святі ікони і свічки, обпалені Благодатним вогнем із Єрусалима.