На сайті Овруцької єпархії УПЦ з'явилася хакерська провокація

19:11, 05 травня 2018
Православ`я
6255 0
Митрополит Овруцький Віссаріон / news.church.ua

Послання було опубліковано на офіційному сайті єпархії вранці 5 травня, однак через короткий час його видалили. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба єпархії.

Невідомі розмістили на сайті єпархії заяву від імені архієпископа / ovruch.church.ua

«Офіційно заявляю, до послання (про Єдину Помісну Православну Церкву) за моїм підписом, я не маю ніякого відношення. Дивуюся цинізму ворогів канонічної УПЦ», – написав у своєму коментарі митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter