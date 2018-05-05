На сайті Овруцької єпархії УПЦ з'явилася хакерська провокація
19:11, 05 травня 2018Православ`я
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Митрополит Овруцький Віссаріон / news.church.ua
Митрополит Овруцький Віссаріон повідомив, що єпархія не має відношення до послання, що містить текст у підтримку ЄПЦ.
Послання було опубліковано на офіційному сайті єпархії вранці 5 травня, однак через короткий час його видалили. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба єпархії.
Невідомі розмістили на сайті єпархії заяву від імені архієпископа / ovruch.church.ua
«Офіційно заявляю, до послання (про Єдину Помісну Православну Церкву) за моїм підписом, я не маю ніякого відношення. Дивуюся цинізму ворогів канонічної УПЦ», – написав у своєму коментарі митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон.
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