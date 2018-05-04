Православні велопаломники за три дні доїхали з Києва у Почаївську лавру з молитвою про мир

Близько 450 км подолали православні паломники, проїхавши на велосипедах від Києва до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Стартував велопробіг 1 травня, сьогодні вранці велосипедисти досягли фінішу, повідомляє "Фома в Україні".

Подорож відбулася у третій раз. Її організатор - столична парафія на честь преподобного Феодора Освяченого.

На шляху прочани зупинялися відпочити і помолитися в монастирі на честь мучениці Анастасії Римлянині у Житомирі, Свято-Троїцькому Корецькому монастирі та у Свято-Георгіївському храмі міста Дубно (Рівненщина).

Велопробіг провели під гаслом «За міжконфесійний мир в Україні».

Паломників супроводжували машини швидкої допомоги, дорожньої поліції, техдопомоги. До участі були допущені тільки ті паломники, які мають досвід тривалих велопробігів.

Бажаючі могли приєднатися до велоколони по дорозі. Наприклад, поблизу м. Рівне учасниками пробігу стали дві парафіянки Петро-Павлівського храму цього обласного центру.

«Мені сорок три роки, і я другий рік поспіль приєднуюся до православного велопробігу. По-перше, я є активним членом Української Православної Церкви, по-друге, я дуже люблю велосипед. Не скажу, що це проста поїздка, але надихає те, що ми їдемо до найбільшої святині України», - поділилася Олена.

Додому кияни будуть добиратися поїздом.