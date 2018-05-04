У Калінінграді в кафедральному соборі відкрили клуб єдиноборств
11:32, 04 травня 2018Православ`я
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У Калінінграді в соборі відкрили клуб єдиноборств / kdeparh.ru
З благословення архієпископа Серафима в Кафедральному соборі Христа Спасителя Калінінграда відкрився молодіжний клуб єдиноборств під керівництвом тренера-майстра спорту Юрія Каюкова.
Тут кожен охочий може пройти курс різних бойових технік і практик, таких як бокс, карате, рукопашний бій, повідомляє прес-служба Калінінградської єпархії.
Заняття проходять двічі на тиждень по буднях.
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