У Калінінграді в кафедральному соборі відкрили клуб єдиноборств

З благословення архієпископа Серафима в Кафедральному соборі Христа Спасителя Калінінграда відкрився молодіжний клуб єдиноборств під керівництвом тренера-майстра спорту Юрія Каюкова.

Тут кожен охочий може пройти курс різних бойових технік і практик, таких як бокс, карате, рукопашний бій, повідомляє прес-служба Калінінградської єпархії.

Заняття проходять двічі на тиждень по буднях.