Патріарх Кирил у 40-й день пожежі в торговому центрі Кемерово закликав православних не забувати загиблих

Патріарх Кирил закликав завжди пам'ятати людей, які померли у вогняній стихії, підносити про них молитви, а також про їх родичів, близьких і рідних.

Про це Предстоятель Руської Православної Церкви сказав 3 травня, в 40-й день від моменту загибелі людей у ТЦ «Зимова вишня» в Кемерово. Цього дня в Знам'янському кафедральному соборі він звершив панахиду за загиблими в пожежі.

«Я щойно відвідав місце, де сталася ця катастрофа. Тут особливо відчуваєш масштаб трагедії та глибину людського горя. Дитячі іграшки, квіти, обпалені стіни – все це не може залишити людину байдужою, але навіть того, хто не був безпосередньо причетний до цієї трагедії, занурює у важкий душевний стан. Я не міг приїхати сюди відразу після того, як сталося це горе. Але вже тоді вирішив неодмінно бути разом з вами в 40-й день - найважливіший після смерті людини, коли її душа постане перед Богом», - сказав Патріарх Кирил.

Патріарх закликав надавати допомогу тим, хто втратив при пожежі рідних.

«Я ознайомився з інформацією щодо надання допомоги, ця робота відбувається та багато в чому вже відбулася. Але дай Боже, щоб турбота про людей, обпалених цією трагедією, увійшла в свідомість усіх нас, особливо жителів Кемерова, і щоб ця допомога, ця підтримка не обмежилася лише коротким часом після загибелі людей. Тому у мене особливе слово до владики Арістарха, до всіх священнослужителів, адже саме Церква надає підтримку людям, які пройшли через горе, протягом усього їхнього життя. Не 40 днів, не рік, не десять або двадцять років, а до самого кінця, поки горе мучитиме людей, Церква зобов'язана бути разом із ними», - підкреслив Патріарх Кирил.

Він також звернувся до родичів загиблих, нагадавши, що допомагає віруючій людині пережити горе.

«Думаю, горе, яке пережили батьки та близькі дітей, неможливо вичерпати ніякими добрими справами та ніякими добрими словами неможливо внести заспокоєння. Але є щось, що допомагає всім нам долати будь-яке горе, в тому числі смерть найближчих людей. Потрібно чітко розуміти, що смерті не існує. Ми співаємо чудовий гімн Воскреслому Спасителю: «Христос воскрес из мертвых, смертью умертвил смерть и тем, кто во гробах, даровал жизнь». Ми співаємо його з таким захопленням, із таким натхненням, бо вкладаємо в ці слова абсолютно особливий сенс - нашу віру в те, що через Воскресіння Спасителя реально ніякої смерті немає.

Звертаючись до вас, мої дорогі, батьки, близькі тих, хто постраждав, я не хочу сказати щось банальне кшталт «не треба занадто перейматися». Переживайте рівно стільки, скільки ви переживаєте. Але пам'ятайте: це переживання не має вас зруйнувати», - зазначив Предстоятель РПЦ.