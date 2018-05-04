На місці таємного розстрілу монахів на Сумщині освятили каплицю

У свято Преполовіння П’ятидесятниці, 2 травня, архієпископ Конотопський і Глухівський Роман звершив освячення каплички та криниці на Сумщині, що у народі називається Попівською.

Назва виникла як пам’ять про загиблих монахів Рихлівського монастиря, повідомляється на сайті Конотопсько-Глухівської єпархії УПЦ.

За Богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні. Молилися також і за спокій вбитих монахів та священнослужителів.

18 грудня 1922 року на цьому місці були розстріляні ченці за те, що мали намір служити у день Св. Миколая Чудотворця. Народні перекази розповідають, що люди ховали вбитих на тих місцях, де вони падали від куль. А через два роки в Поповій долині забило цілюще джерело – Попова криниця.