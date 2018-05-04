На місці таємного розстрілу монахів на Сумщині освятили каплицю

06:49, 04 травня 2018
Православ`я
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У грудні 1922 року на цьому місці були розстріляні ченці / konotop-eparhiya.org.ua

У свято Преполовіння П’ятидесятниці, 2 травня, архієпископ Конотопський і Глухівський Роман звершив освячення каплички та криниці на Сумщині, що у народі називається Попівською.

Назва виникла як  пам’ять про загиблих монахів Рихлівського монастиря, повідомляється на сайті Конотопсько-Глухівської єпархії УПЦ.

/ konotop-eparhiya.org.ua

За Богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні. Молилися також і за спокій вбитих монахів та священнослужителів.

/ konotop-eparhiya.org.ua

18 грудня 1922 року на цьому місці були розстріляні ченці за те, що мали намір служити у день Св. Миколая Чудотворця. Народні перекази розповідають, що люди ховали вбитих на тих місцях, де вони падали від куль. А через два роки в Поповій долині забило цілюще джерело – Попова криниця.

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