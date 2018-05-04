У Карпатах відновили 8-метровий Поклінний Хрест, який минулого року порубали та спалили вандали

У четвер, 3-го травня, архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив освячення відновленого Поклонного Хреста, що зазнав вандалізму в серпні 2017 року, на найвищій точці Перечинського району – Полонині Руній.

Новий восьмиметровий Хрест зроблений із заліза та встановлений на висоті 1486 метрів, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

У заході взяли участь духовенство, представники чернечих обителей єпархії, влада краю та району, паломники.

Владика Феодор висловив вдячність небайдужим вірянам та жителям Перечинщини за старання у відновленні Знамення Перемоги – Хреста Господнього.

Нагадаємо, що 17 серпня 2017 року було вчинено жорстокий акт вандалізму та святотатства над християнською святинею – Поклонним хрестом, який знаходився на Полонині “Руна”, що на Перечинщині. Невідомі особи жорстоко зрубали святиню, порубавши її на шматки та піддавши спаленню. Згодом, на початку вересня, поліцією було встановлено осіб ймовірних вандалів, які зрубали та спалили Хрест.

Щороку, напередодні загальнодержавного свята Дня Незалежності України, біля вказаного Поклонного хреста звершувався святковий молебень за мир в Українській державі.