У селі на Волині освятили новий храм УПЦ

Вчора, 3 травня, керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Нафанаїл відвідав громаду села Студині Рожищенського району Волинської області. Цього дня парафія святкувала значну подію – підійшло до завершення тривале багаторічне будівництво місцевого храму святої рівноапостольної княгині Ольги.

Владика Нафанаїл у співслужінні сонму священників звершив Божественну літургію та освятив храмовий престол і будівлю церкви, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Наприкінці служби громада і священнослужителі звершили хресний хід навколо храму. З нагоди освячення церкви керуючим єпархією були нагороджені активні парафіяни, яким єпископ вручив медалі Волинської ікони Божої Матері і благословенні грамоти.

На завершення єпископ Нафанаїл привітав вірян та настоятеля зі святковою подією та подякував громаді за працю во славу Господа. Настоятель від імені всіх жителів села Студині також висловив вдячність архіпастирю за розділену радість цього молитовного дня та за візит до своєї пастви.