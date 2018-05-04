У Введенському монастирі вшанували пам'ять преподобної Смарагди Ніжинської
00:27, 04 травня 2018Православ`я
6237 0
У Ніжині вшанували пам'ять преподобної Смарагди / orthodox.cn.ua
Вчора, 3 травня, у день пам’яті преподобної Смарагди Ніжинської та 20-у річницю з дня відновлення чернечого життя в обителі після часів атеїстичних гонінь, у Введенському жіночому монастирі м. Ніжина відбулося урочисте богослужіння.
Божественну літургію очолив Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій. Після літургії відбувся молебень біля раки з чесними мощами преподобної Смарагди, повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.
За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.
У Введенському жіночому монастирі Ніжина відбулося урочисте богослужіння / orthodox.cn.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter