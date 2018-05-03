На місці розстрілу Царської сім'ї будуть молитися 78 ночей поспіль
20:49, 03 травня 2018Православ`я
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Храм-на-Крові стоїть на місці розстрілу Царської сім'ї / ekaterinburg-eparhia.ru
У єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові з 30 квітня по 16 липня відбуватимуться нічні Літургії в пам'ять про перебування у місті 100 років тому святої Царської сім'ї.
Служби будуть відбуватися до Царської Літургії, яку в ніч з 16 на 17 липня у Храмі-на-Крові очолить патріарх Кирил, повідомляє "Фома".
Перша нічна Літургія відбулася в ніч з 30 квітня на 1 травня. Кількість ночей – 78 - обрано невипадково, саме стільки днів провела в ув'язненні у Єкатеринбурзі Царська сім'я - на тому місці, де сьогодні стоїть храм-пам'ятник.
Раніше нічні богослужіння у Храмі-на-Крові звершувалися щомісяця, у ніч з 16 на 17 число, і в ніч на кожну середу.
Починаючи з 30 квітня нічні Літургії будуть відбуватися кожну добу.
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