У Троїце-Сергієвій лаврі вшанували пам'ять Патріарха Пимена

Сьогодні, 3 травня, у Троїце-Сергієвій лаврі молитовно вшанували пам'ять Патріарха Пимена – чотирнадцятого Патріарха Московського і всієї Русі.

По закінченні Літургії на місці упокоєння Святішого Пимена відбулася заупокійна літія, яку відслужив намісник Лаври архієпископ Феогност, повідомляє "Монастирський вісник".

Цього дня Божественну літургію у храмі в ім'я Всіх святих, що у землі Руській просіяли, крипти Успенського собору обителі, де похований Патріарх Пимен, очолив намісник обителі Преподобного Сергія архієпископ Сергієво-Посадський Феогност.

"Важкий час дістався блаженно померлиму Святішому Патріарху Пимену. Народився він у 1910 році, і через сім років сталася страшна революція, яка змінила докорінно життя Росії. Тюрми, заслання, табори, потім війна, яку він пройшов практично від початку до кінця, з 41-го по 44-й роки, потім знову табір, потім ієрейське служіння в Муромі, Одесі, Псково-Печерському монастирі, потім Троїце-Сергієва лавра, і потім він митрополит Крутицький і Коломенський, і Місцеблюститель Патріаршого престолу, і Патріарх Московський і всієї Русі з 1971 по 1990 роки. Практично 20 років Патріарх Пимен керував Руською Православною Церквою", - розповів намісник обителі.

Владика Феогност також додав, що Патріарх жив у той час, "коли не можна було говорити багато, але він своїм життям свідчив про Христа".

Літії та панахиди на могилі Патріарха Пимена у крипті Успенського собору Лаври звершувалися протягом усього дня.