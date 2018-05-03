Патріарх Кирил зустрівся з родичами загиблих при пожежі у Кемерово

У четвер, 3 травня, у 40-й день з дня трагедії у ТЦ «Зимова вишня», патріарх Кирил відвідав Кемерово, де поклав квіти до народного меморіалу біля згорілого торгового центру і помолився про жертви пожежі.

Також Святійший особисто поспілкувався з рідними кожної жертви трагедії, повідомляє "Фома".

Після покладання квітів, Патріарх відвідав Знаменський кафедральний собор Кемерово, де в присутності рідних і близьких загиблих на пожежі звершив заупокійне богослужіння.

За словами голови Патріаршої прес-служби священика Олександра Волкова, після панахиди Патріарх особисто поспілкувався з рідними та близькими кожної з жертв трагедії.

«Сьогодні були сльози, розчинені водою радості. Після панахиди Патріарх спілкувався з усіма і з кожним, з кожним родичем. Всі, один за іншим, підходили до нього, він говорив з кожним, хтось говорив про кошмари уві сні, хтось про те, що не знає як далі, хтось про необхідність боротьби з корупцією, хтось просто обіймав Патріарха і плакав. Він не знаходив слова, він кожному дивився в очі, кожного обіймав. Сьогодні абсолютно точно була і його особиста трагедія, він плакав з тими, хто плаче.Після цього він ще раз взяв мікрофон і сказав: «Я дякую Богові за те що він мене привів до вас. Сьогодні сороковий день, коли повинні закінчитися переживання і повинні початися молитви. Живіть без злоби в серці», - написав отець Олександр у себе в «Facebook».

Також у цей день пам'ятні богослужіння проходять у всіх храмах Руської Православної Церкви.

Нагадаємо, що 25 березня 2018 року в торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» у Кемерово сталася пожежа. За уточненими даними, в результаті трагедії загинули 60 осіб, серед яких більшість дітей. Постраждали в результаті пожежі 76 осіб, у тому числі 27 дітей.