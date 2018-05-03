У Криму в небі над храмом під час богослужіння було зафіксовано рідкісне явище (фото)

У Севастополі над Володимирським собором у Херсонесі 2 травня, на початку Божественної літургії, у небі з'явилося рідкісне небесне явище - сонячне гало.

Як повідомив "УНІАН-Релігії" очевидець, величезне коло навколо Сонця з'явилося в небі над собором, де в цей час очолив Божественну літургію відомий старець схиархімандрит Ілій (Ноздрін).

Як відомо, ім'я Ілій у перекладі з грецької, означає "сонце".

Фото оптичного феномену над Херсонесом передав у редакцію "УНІАН-Релігії" один із парафіян Володимирського собору. На ньому видно Сонце, обрамлене ореолом, колірний спектр якого нагадує веселку.

Гало (др.-грец. ἅλως – коло, диск; також аура, німб, ореол) – рідкісне та незвичайне оптичне явище, яке в усі часи приваблювало увагу людей. Гало нагадує 360-градусну веселку навколо Сонця.

На офіційному каналі собору Святого Володимира в Ютуб також опубліковано відеоряд з фотографіями богослужіння, яке в день пам'яті Блаженної Матрони Московської, 2 травня, очолив схиархімандрит Ілій.