У Польщі представили проект з видання документів Собору РПЦ, на якому було відновлено патріаршество

З 24 по 29 квітня на запрошення архієпископа Авеля науковий керівник проекту з видання документів Собору РПЦ 1917-1918 рр. А. Мраморнов перебував у межах Польської Православної Церкви, відвідав основні центри православного життя та християнського богослов'я у східній частині Польщі.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

24 квітня, в день приїзду в Польщу, А. Мраморнов відвідав святу гору Грабарка. 25 квітня у Центрі православної культури при Білостоцькому єпархіальному управлінні Польської Православної Церкви відбувся виступ історика з лекцією про Собор.

26 квітня з лекцією про Собор 1917-18 рр. А. Мраморнов виступив перед викладачами та докторантами Екуменічного інституту Люблінського університету ім. Папи Івана Павла II. А. Мраморнов розповів про проект з видання праць Собору та значення їх для сучасного Православ'я. На зустрічі також згадували активного члена Собору протоієрея Єміліана Бекаревича, який у роки Першої світової війни служив настоятелем Люблінського кафедрального собору та був місцевим окружним благочинним.

27 квітня вчений виступив із лекцією перед викладачами та учнями Варшавської православної духовної семінарії. Була знайдена нова інформація про невідомих членів Помісного Собору 1917-18 рр. та інші документи, необхідні в дослідженні історії Собору.