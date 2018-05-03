Влада Естонії виділить €180 тисяч на реставрацію столичного православного храму

Влада Таллінна виділила 180 тисяч євро на реставрацію столичного православного храму Різдва Богородиці (Казанської церкви).

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на прес-службу талліннській мерії.

Договір про виділення містом 180 тисяч євро для реставрації церкви Різдва Богородиці підписали настоятель церкви Віктор Мельник та голова Талліннської міськради Михайло Килварт. Згідно з планом, реставраційні роботи в Казанській церкві, як її називають у народі, завершаться до 2021 року.