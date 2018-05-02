Сьогодні, у день святкування Преполовіння П'ятидесятниці, у Святогірську освятили води Сіверського Дінця.

Хресний хід до Сіверського Дінця, де було звершено молебень і освячення вод ріки, очолив митрополит Святогірський Арсеній, повідомляється на сайті Святогірської лаври.

Хресному ходу і водосвяттю передувала Божественна літургія у Свято-Успенському соборі обителі.

Після закінчення святкового богослужіння урочисто з молебним співом, з хоругвами та іконами хресний хід на чолі з намісником Святогірської лаври пройшов до монастирської набережної, де під склепіннями прикрашеної до свята водосвятної каплиці було відслужено молебень з малим водосвяттям.

На освяченні річки були присутні кілька сотень паломників.