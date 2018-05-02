У Святогірську освятили води Сіверського Дінця
21:30, 02 травня 2018Православ`я
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Освячення вод річки очолив митрополит Святогірський Арсеній / svlavra.church.ua
Сьогодні, у день святкування Преполовіння П'ятидесятниці, у Святогірську освятили води Сіверського Дінця.
Хресний хід до Сіверського Дінця, де було звершено молебень і освячення вод ріки, очолив митрополит Святогірський Арсеній, повідомляється на сайті Святогірської лаври.
Хресному ходу і водосвяттю передувала Божественна літургія у Свято-Успенському соборі обителі.
Після закінчення святкового богослужіння урочисто з молебним співом, з хоругвами та іконами хресний хід на чолі з намісником Святогірської лаври пройшов до монастирської набережної, де під склепіннями прикрашеної до свята водосвятної каплиці було відслужено молебень з малим водосвяттям.
На освяченні річки були присутні кілька сотень паломників.
У Святогірську освятили води Сіверського Дінця / svlavra.church.ua
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