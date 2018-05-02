Братія Десятинного монастиря столиці закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про наявність у настоятеля обителі російського громадянства

Братія Десятинного монастиря столиці закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про наявність у настоятеля обителі архімандрита Гедеона (Харона) російського громадянства.

Про це повідомляється на сайті обителі.

"У зв’язку з заявами окремих політиків про начебто наявність у настоятеля Десятинного монастиря, архімандрита Гедеона (Харона) російського громадянства, братія обителі заявляє, що вони не відповідають дійсності і є суто провокативними.

Отець Гедеон народився та виріс в Одесі. Після закінчення школи ніс послух паламаря в храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці с. Усатове.

Після служби в армії з благословення Митрополита Одеського і Херсонського Сергія (Петрова) ніс послух псаломщика-паламаря в Свято-Петропавлівському кафедральному соборі м Ворошиловграда (нині Луганськ).

1987 р. - пострижений у ченці і рукопокладений в сан ієродиякона.

1988 –1991 рр. – клірик та настоятель храмів Тюменської-Омської єпархії.

В 1991 році з благословення Святішого Патріарха Олексія II переведений у клір Православної Церкви в Америці (м. Сан-Франциско). Оскільки останнім місцем прописки була Тюмень, в США отримав закордонний паспорт РФ.

Одразу після повернення в Україну, отримав українське громадянство.

«Для цього мені не потрібно було звертатися до Адміністрації Президента України. Я народився на території України й мав свідоцтво про народження, видане в УРСР. Більш того, я ніколи не мав російського ідентифікаційного коду, реєстрації на території Росії або будь-якого майна в цій країні», - наголосив отець Гедеон.

Після відновлення українського громадянства російський паспорт був зданий, про що достеменно відомо відповідним органам, які останнім часом неодноразово перевіряли цю інформацію.

Люди, які вкидають у ЗМІ неправдиві дані, також не можуть про це не знати. Отже, це робиться свідомо, з метою збурення націоналістичних сил та порушення релігійного миру в столиці.

Закликаємо ЗМІ не поширювати брехливі повідомлення, а також не порушувати законодавство України, розголошуючи персональні дані. Усіх православних християн просимо проявляти витримку й не піддаватися на провокації", - повідомляється на сайті монастиря.