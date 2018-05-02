У столичний храм УПЦ у день освячення хрестів прибуде Почаївська ікона

У неділю, 6 травня, у день святкування святого Георгія Побідоносця, в київському споруджуваному храмі на честь Успіння Богородиці (вул. Урлівська 20-а) о 09.00 розпочнеться Божественна літургія, по завершенні якої близько 10.30 будуть освячені та підняті хрести на куполи храму.

Про це Центру інформації УПЦ повідомили в громаді храму.

Богослужіння очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший митрополит Онуфрій.

На богослужіння буде привезена чудотворна Почаївська ікона Богородиці, яку доставить намісник Почаївської лаври митрополит Володимир.