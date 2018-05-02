У Запорізькій єпархії УПЦ у Міжнародний день джазу відбувся концерт

У Запоріжжі в ДК "Орбіта" дует "JivaOnline" (Анатолій Собакар та отець В'ячеслав Власенко) провів концерт «30 хвилин Майже Джазу».

Під час виступу звучали вірші з майбутньої нової книги отця В'ячеслава та пісні, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Отець В'ячеслав привітав усіх зі святом, розповів присутнім про історію та суть свята, про те, як можна переосмислити його зміст у християнському дусі. Скрипалеві-імпровізатору Анатолію Собакарю вручив грамоту фонду "JivaOnline" з власним віршем про Джаз.

*30 квітня відзначається Міжнародний день джазу – щорічна подія, організована ЮНЕСКО.