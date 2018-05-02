В Одесі священики УПЦ звершили заупокійні богослужіння на місцях масової загибелі людей 2 травня 2014 року (відео)

Вранці 2 травня, у четверту річницю трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, з благословення митрополита Агафангела, священики Української Православної Церкви звершили заупокійне богослужіння за загиблими одеситам на місці загибелі перших жертв травневої трагедії на вулиці Преображенській.

Як повідомляється на сайті Одеської єпархії УПЦ, представники духовенства поклали квіти в пам'ять про цю подію.

Митрополит Агафангел звершив заупокійне богослужіння у соборі на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Єпископ Діодор і духовенство відвідали район Куликова поля, де 2 травня 2014 року загинули кілька десятків одеситів. Тут також було звершено заупокійне богослужіння та покладено квіти.