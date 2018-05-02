У Волинській єпархії УПЦ розпочали набір у православний дитячий табір «Стежина добра»

З благословення єпископа Нафанаїла, розпочинає роботу єпархіальний православний дитячий табір «Стежина добра».

До відпочинку, оздоровлення та знайомства з церковним порядком запрошуються діти віком від 8 до 14 років, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Упродовж літа в таборі заплановані чотири роздільні зміни:

І зміна (для хлопців) 18 червня – 29 червня;

ІІ зміна (для дівчат) 2 липня – 13 липня;

ІІІ зміна (для хлопців) 16 липня – 27 липня;

ІV зміна (для дівчат) 30 липня – 10 серпня.

Детальніше про те, як записати дітей у православний табір - читайте тут.