У Волинській єпархії УПЦ розпочали набір у православний дитячий табір «Стежина добра»
12:15, 02 травня 2018Православ`я
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Волинська єпархія УПЦ оголошує початок запису дітей на літній відпочинок / volyn.church.ua
З благословення єпископа Нафанаїла, розпочинає роботу єпархіальний православний дитячий табір «Стежина добра».
До відпочинку, оздоровлення та знайомства з церковним порядком запрошуються діти віком від 8 до 14 років, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Упродовж літа в таборі заплановані чотири роздільні зміни:
І зміна (для хлопців) 18 червня – 29 червня;
ІІ зміна (для дівчат) 2 липня – 13 липня;
ІІІ зміна (для хлопців) 16 липня – 27 липня;
ІV зміна (для дівчат) 30 липня – 10 серпня.
Детальніше про те, як записати дітей у православний табір - читайте тут.
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