Тисячі віруючих у Псково-Печерському монастирі попрощалися зі старцем Адріаном

Учора, 30 квітня, у Псково-Печерському монастирі відбулося відспівування і поховання спочилого псковського старця архімандрита Адріана (Кірсанова).

Чин відспівування був звершений після Божественної літургії митрополитом Псковським і Порховським Євсевієм. Попрощатися зі старим прийшло численне духовенство з Росії, України і Білорусі, а також тисячі віруючих, повідомляє офіційний сайт Псково-Печерського монастиря.

Як зазначив намісник Стрітенського монастиря єпископ Єгор'євський Тихон (Шевкунов), архімандрит Адріан був «останнім із плеяди великих духівників і старців, які подвизалися у Псково-Печерському монастирі з другої половини минулого століття».

Після відспівування старця архімандрита Адріана труну з тілом новопреставленого було пронесено хресним ходом Успенською площею Псково-Печерської обителі у монастирські печери, де покійний отець Адріан знайшов останнє земне пристановище.