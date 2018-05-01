У Тернопільській області громада УПЦ побудувала новий храм замість захопленого

Громада УПЦ у селі Колосова Тернопільської області побудувала новий храм замість захопленого.

Люди все робили самі, залучаючи сторонніх тільки для найскладніших робіт, повідомляє сайт "40 храмів".

Три роки тому, 26 квітня 2015, село Колосова, яке розташоване неподалік від Свято-Успенської Почаївської лаври, потряс релігійний конфлікт - у громади храму Святого Апостола Іоанна Богослова відібрали храм.

Восени 2016 року, позбавлені свого храму люди, як і в далекому 1990 році, почали будуватися. Місцева громада не лише вціліла, а й стала ще міцнішою, оскільки людей об'єднала спільна справа. За якихось півтора року на ділянці в центрі села, біля перебудованої під домовий храм хати, виросла нова церква.

У будівництві допомагали фінансово Митрополія УПЦ, меценати та Благодійний фонд «Фавор». Документальне оформлення будівлі вже готове, залишилися тільки внутрішні роботи, які громада сподівається завершити до престольного свята, до 9 жовтня.