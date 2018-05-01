У Тернопільській області громада УПЦ побудувала новий храм замість захопленого

22:37, 01 травня 2018
Православ`я
1958 0
/ sorok.church.ua

Люди все робили самі, залучаючи сторонніх тільки для найскладніших робіт, повідомляє сайт "40 храмів".

/ sorok.church.ua

Три роки тому, 26 квітня 2015, село Колосова, яке розташоване неподалік від Свято-Успенської Почаївської лаври, потряс релігійний конфлікт - у громади храму Святого Апостола Іоанна Богослова відібрали храм.

/ sorok.church.ua

Восени 2016 року, позбавлені свого храму люди, як і в далекому 1990 році, почали будуватися. Місцева громада не лише вціліла, а й стала ще міцнішою, оскільки людей об'єднала спільна справа. За якихось півтора року на ділянці в центрі села, біля перебудованої під домовий храм хати, виросла нова церква.

/ sorok.church.ua

У будівництві допомагали фінансово Митрополія УПЦ, меценати та Благодійний фонд «Фавор». Документальне оформлення будівлі вже готове, залишилися тільки внутрішні роботи, які громада сподівається завершити до престольного свята, до 9 жовтня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter