В Одесі провели православний інтелектуальний турнір недільних шкіл «Буквиця»

В Одесі 30 квітня і 1 травня провели православний інтелектуальний турнір недільних шкіл «Буквиця».

Метою турніру була перевірка у цікавій ігровій формі знань, отриманих учнями протягом навчального року, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Заключний етап IV Православного інтелектуального турніру недільних шкіл відбувся у Андріївському залі Спасо-Преображенського кафедрального собору та у навчальному класі Відділу релігійної освіти і катехізації Одеської єпархії.

У конкурсі брали участь чотири вікові категорії: 5-6, 7-9, 10-13 і 14-16 років, відповідно, 4, 7, 11 і 6 команд з недільних шкіл Одеської єпархії.

Переможці, що посіли перші місця у категорії 10-13 і 14-16 років, були нагороджені поїздкою до Києво-Печерської лаври.