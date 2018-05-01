Завтра у всіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть молитися про загиблих 2 травня 2014 року

18:45, 01 травня 2018
Православ`я
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/ foma.ru

Завтра, 2 травня, у четверту річницю трагічних подій в Одесі з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у всіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть звершені заупокійні богослужіння за всіма загиблими. 

Початок заупокійних богослужінь у всіх храмах о 08.30, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в результаті зіткнень у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок в Одесі загинуло 48 людей.

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