Завтра у всіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть молитися про загиблих 2 травня 2014 року
18:45, 01 травня 2018Православ`я
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Чотири роки тому в Одесі загинуло 48 людей / foma.ru
Завтра, 2 травня, у четверту річницю трагічних подій в Одесі з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела у всіх храмах Одеської єпархії УПЦ будуть звершені заупокійні богослужіння за всіма загиблими.
Початок заупокійних богослужінь у всіх храмах о 08.30, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в результаті зіткнень у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок в Одесі загинуло 48 людей.
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