У Грузії суспільство високо оцінює діяльність Православної Церкви - соцопитування

Згідно з дослідженням NDI, 17% населення дуже добре оцінює діяльність Православної церкви Грузії, 24% дуже погано оцінює суди, і 28% також погано ставиться до діяльності парламенту.

Про це повідомляє "Грузія Online".

Зокрема, діяльність Православної Церкви Грузії респонденти оцінили так: дуже добре -17%, добре – 39%, середньо - 24%, погано – 6%, дуже погано-1%, не знаю - 12%.

Дослідження CRRC, підготовлене на замовлення NDI, показує настрої суспільства в Грузії. Опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. За принципом представницького опитування по всій країні (крім окупованих територій) було опитано 2 194 особи. Середня межа похибки становить +/- 2.2%.