У Грузії суспільство високо оцінює діяльність Православної Церкви - соцопитування
17:52, 01 травня 2018Православ`я
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Грузія / ru.sputniknews-uz.com, ілюстративне фото
Згідно з дослідженням NDI, 17% населення дуже добре оцінює діяльність Православної церкви Грузії, 24% дуже погано оцінює суди, і 28% також погано ставиться до діяльності парламенту.
Про це повідомляє "Грузія Online".
Зокрема, діяльність Православної Церкви Грузії респонденти оцінили так: дуже добре -17%, добре – 39%, середньо - 24%, погано – 6%, дуже погано-1%, не знаю - 12%.
Дослідження CRRC, підготовлене на замовлення NDI, показує настрої суспільства в Грузії. Опитування проводилося з 28 березня по 4 квітня. За принципом представницького опитування по всій країні (крім окупованих територій) було опитано 2 194 особи. Середня межа похибки становить +/- 2.2%.
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