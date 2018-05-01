У Запорізькій єпархії УПЦ провели квест-гру, присвячену Миколаю чудотворцю

З благословення митрополита Луки 29 квітня пройшла перша квест-гра, присвячена пам'яті святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських.

Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, в першій квест-грі проекту «Мирлікійські ігри» взяли участь чотири команди вихованців недільних шкіл Покровського архієрейського собору, храму святих благовірних Петра і Февронії Муромських, Нікольського жіночого монастиря та Свято-Андріївського кафедрального собору. Супроводжуючими для команд стали священнослужителі Запорізької єпархії УПЦ.

Старт був біля храму святителя Луки Кримського. Подолавши вісім контрольних точок із завданнями, в тому числі катапульту, виготовлену спеціально для гри руками ієрея Олександра Нікітіна, учасники фінішували на території Миколаївського жіночого монастиря, де їх зустрів ідейний натхненник проекту владика Лука.

Першими чемпіонами стали вихованці недільної школи Нікольського жіночого монастиря.

Усі учасники інтелектуального змагання отримали з рук правлячого архієрея пам'ятні подарунки та грамоти.