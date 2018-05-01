Завершився перший офіційний візит Патріарха Кирила в Албанську Православну Церкву.

У перший день візиту, 28 квітня, він звершив молебень у Воскресенському кафедральному соборі, повідомляє patriarchia.ru.

У той же день у будинку Архієпископії Албанської Православної Церкви відбулася зустріч Глав Руської та Албанської Православних Церков.

29 квітня Предстоятелі Руської та Албанської Православних Церков звершили Божественну літургію в кафедральному соборі Воскресіння Христового в Тирані. Потім відбувся урочистий прийом.

У той же день відбулася презентація російського перекладу книги Предстоятеля Албанської Церкви «Аж до краю землі», присвяченої історії, сучасним завданням і перспективам православної місії.

Увечері від імені Президента Албанської Республіки ІлІра Мети було дано урочистий обід з нагоди візиту Патріарха Кирила в Албанську Православну Церкву.

30 квітня відбулася зустріч Предстоятеля РПЦ з Президентом Республіки Албанія Іліром Метою, а потім - з Прем'єр-міністром Еді Рамою.

На завершення візиту в Албанію Патріарх Кирил відвідав монастир святого Власія і Свято-Воскресенську духовну академію Албанської Православної Церкви.