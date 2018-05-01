До Павлограда прибули чудотворні ікони з мощами цілителів

Учора, 30 квітня, до міста Павлоград Дніпропетровської області прибули ікони з мощами угодників Божих, які прославилися даром зцілення.

Всеукраїнський хресний хід з іконами та мощами святих цілителів проводиться з 20 квітня за благословенням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, повідомляє портал Павлоград.dp.ua.

Вранці святині зустріли священнослужителі храмів Павлограда на чолі з благочинним протоієреєм Павлом Бурлаєм і численні парафіяни. Ікони пробудуть у Кафедральному соборі добу.

«Тут представлені 8 ікон, в яких знаходяться 10 часток святих цілителів. Ці угодники Божі були такими ж людьми, як ми з вами. Їхній спосіб життя є для усіх нас взірцем християнства. Вони ще при житті допомагали людям, які зверталися до них за допомогою. Ці святі були своєрідним мостом між звичайними людьми і Христом», – повідомив парафіянам отець Олег, який супроводжує святині по країні.

За час проведення Хресного ходу святині побувають у всіх Кафедральних соборах України, а також військових госпіталях та лікарнях, де знаходяться на лікуванні військовослужбовці із зони бойових дій.

Після Павлограда святині 2 – 3 травня будуть знаходитися у Дніпрі в храмі Архістратига Божого Михаїла на вул. Петра Калнишевського, а потім відбудуть у Кам'янську єпархію.