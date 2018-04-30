У сирійському монастирі з'явиться ікона Дамаських святих.

Найближчим часом образ буде перевезений у відновлюваний після звільнення від терористів монастир рівноапостольної Фекли, розташований у передмісті сирійської столиці місті Маалюля, повідомляє Служба комунікації ВЗЦЗ РПЦ.

У неділю, 29 квітня, після закінчення Божественної літургії, яка була звершена у храмі Представництва Руської Православної Церкви в Дамаску, представник Патріарха Московського при Патріархові Великої Антіохії та всього Сходу ігумен Арсеній (Соколов) доставив в Антиохійську Патріархію ікону обраних Дамаських святих. Образ був переданий єпископу Дарайському Мусі, вікарію Блаженнішого Патріарха Антіохійського Іоанна X.

Написана в іконописній школі при Московській духовній академії ікона була доставлена у Дамаск Російською ветеранською організацією «Бойове братство».