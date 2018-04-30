У Ніжинському монастирі відсвяткують 20 річницю відродження чернечого життя в обителі

У четвер, 3 травня, у Введенському жіночому монастирі м. Ніжина відбудеться урочиста Божественна літургія з нагоди святкування дня прославлення преподобної Смарагди Ніжинської та 20-ї річниці з дня відновлення чернечого життя в обителі після часів атеїстичних гонінь.

На свято до обителі прибудуть архієреї, сотні священнослужителів та паломників з різних міст України та з-за кордону. Усі бажаючі зможуть вклонитися нетлінним мощам преподобної Смарагди, яка шанується віруючими за дивовижну допомогу у різних духовних та життєвих потребах, повідомляється на сайті Ніжинської єпархії УПЦ.

У монастирі подвизається 18 сестер на чолі з настоятелькою ігуменією Антонією. Щодня у ньому звершується уставне богослужіння, а черниці цілодобово читають Псалтир за живих та померлих.