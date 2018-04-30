Понад 1500 осіб пройшли хресним ходом на честь 100-річчя прибуття Царської родини із заслання

Місцями, що зберігають пам'ять про прибуття до Єкатеринбурга государя-імператора Миколая Олександровича та членів його сім'ї, у Єкатеринбурзі пройшов традиційний хресний хід.

У молитовному ході, який пройшов сьогодні, 30 квітня, від Пам'ятного Хреста в районі станції Шарташ до Храму-на-Крові, взяло участь понад 1500 осіб, повідомляється на сайті Єкатеринбурзької єпархії РПЦ.

У хресній ході взяли участь духовенство, богопосвячені особи, козаки, учасники єпархіального руху, вихованці Єкатеринбурзької духовної семінарії, сестри милосердя, добровольці Православної служби милосердя, представники православних братств, співробітники та волонтери благодійного фонду «Ніка», представники молодіжних парафіяльних клубів, а також численні парафіяни храмів Єкатеринбурзької єпархії та гості Єкатеринбурга.

Хресний хід розпочався біля залізничної станції Шарташ (у 1918 році ― Єкатеринбург-II). Тут, за однією із версій, відбулася висадка з поїзда імператора Миколая Олександровича, імператриці Олександри Федорівни і великої княжни Марії Миколаївни 30 квітня (за н. с.) 1918 року.

Далі хода прослідувала по вулиці Східній, де на перетині з вулицею Шевченка побудований храм на честь ікони Божої Матері «Порт-Артурська». На цьому місці, як передбачається, 23 травня (за н. с.) 1918 року висадили з поїзда цесаревича Олексія, великих княжен Ольгу, Тетяну та Анастасію, а потім повезли в будинок Іпатьєва.

З вулиці Східної хресний хід повернув на вулицю Челюскінців, а потім у провулок Невьянський, де розташований храм на честь ікони Божої Матері «Державна». Він був освячений у 2011 році митрополитом Кирилом. Цей храм побудований поруч із залізничним вокзалом на станції Єкатеринбург-I, куди 30 квітня (за н. с.) 1918 року прибув потяг із заарештованими імператором Миколаєм Олександровичем, імператрицею Олександрою Федорівною, великою княжною Марією Миколаївною і слугами. Тут поїзд простояв кілька годин.

Звернувши на вулицю Свердлова, хресний хід пройшов нею до вулиці Царської і підійшов до Храму-пам'ятника на Крові, де була звершена Божественна літургія.

Після закінчення богослужіння митрополит Кирил повідомив про те, що, починаючи з 30 квітня і до Божественної літургії, яку, як очікується, у ніч з 16 на 17 липня 2018 року очолить Патріарх Кирил, Літургія у Храмі на Крові буде відбуватися щоночі.