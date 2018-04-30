У Печерському Вознесенському монастирі вшанували 200-річчя від дня народження імператора Олександра II

Вчора, 29 квітня, виповнилося 200 років з дня народження царя-визволителя імператора Олександра Миколайовича, який народився 29 квітня 1818 року. Цього дня у Вознесенському соборі Вознесенського Печерського чоловічого монастиря м. Нижнього Новгорода ігумен обителі архімандрит Тихон у співслужінні старшої братії звершив Божественну літургію, повідомляє "Монастирський вісник". Після закінчення богослужіння біля пам'ятника царю-визволителю була відслужена заупокійна літія.

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