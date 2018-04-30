Реклама робить з людей бездумних споживачів - митрополит Антоній (рос.)

Сегодня человек отдаляется от всего, что для него естественно и спасительно: убивает природу, которая питает и дает силы, забывает о близких людях, забота о которых наполняет жизнь смыслом, отступает от Бога, своего Создателя. Также он, не задумываясь о последствиях, доверяет непроверенной информации, идет на поводу рекламных трюков. Об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

«Мы перестали думать. За нас всё решают другие. И многие об этом даже не догадываются. Реклама делает из нас недумающих потребителей. Человек всё меньше способен к аналитике, к культурному росту, к психологической деликатности в общении, к глубоким отношениям. Он черпает радость исключительно в потреблении всевозможных товаров и получении удовольствий. Таким образом, человеческое общение обесценивается. Мир обесчеловечивается», – написал архиерей.

«Производители и реализаторы пекутся исключительно о прибыли, изучая психологию человека и порабощая его товарами. Это их главная задача», – отметил он.

По словам владыки Антония, сегодня человек отдаляется от всего, что является естественным и спасительным: убивает природу, которая питает и дает силы, забывает о близких людях, забота о которых наполняет жизнь смыслом, отступает от Бога, своего Создателя. Человек доверяет непроверенной информации, не задумываясь о последствиях.

«Способность размышлять, анализировать дарована человеку при рождении. Но он зачастую игнорирует ее, порой из-за банальной лени. Легче быть ведомым: ни о чем не надо думать, ни за что не нужно отвечать. Тебе предлагают – ты соглашаешься».

Жить так намного легче – но только на первый взгляд, отметил он. «Каждому неизбежно придется давать в конце жизни отчет о своих делах, словах. И вот тогда придётся ответить за безволие, лень, безрассудность. Но будет поздно, так как изменить уже ничего не получится», – продолжил архиерей.

«Задумайтесь над своей жизнью, пока не поздно. Не принимайте что попало в вашу жизнь, не засоряйте свои дни информационным мусором, не идите на поводу рекламных трюков, а включайте ум и рассудительность. Несмотря ни на что наполняйте свою жизнь только светом и добром!», – сказал митрополит Антоний.

"Фома в Украине" / "КП.UA".