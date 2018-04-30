У Києві при Кафедральному соборі УПЦ відбувся випуск на курсах мови жестів "Чути серцем"

У столичній галереї "Соборна" при Кафедральному соборі УПЦ на честь Воскресіння Христового 29 квітня відбувся випуск на курсах мови жестів "Чути серцем".

Як повідомляється на сайті sobor.in.ua, слухачі курсів пройшли базовий рівень, який тривав 3 місяці.

Керівник школи «Чути серцем», доцент КДАіС Ганна Блошинська та викладачі прийняли іспит у слухачів. Кульмінацією заходу стало вручення свідоцтв на території Кафедрального собору. За багаторічною традицією слухачам курсів жестової мови свідоцтва вручив єпископ Варсонофій, духівник школи.

Владика Варсонофій привітав усіх випускників недільної школи людей, які не чують людей і передав їм благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Школа жестової мови «Чути серцем» дає можливість усім охочим отримувати необхідні та важливі знання, які допомагають відчувати себе корисним у сучасному суспільстві.