В Одесі православні збирають підписи "проти будь-якого втручання влади у справи Церкви"
У храмах Православної Церкви можна взяти участь в акції.
У всіх храмах УПЦ в Одесі можна заповнити та підписати лист до Вселенського Патріарха Варфоломія, повідомляють Ivasi.news.
У заяві говориться:
«1. Виступаю проти будь-якого втручання влади у справи Церкви.
2. Підтримую прагнення до єдності Православ'я в Україні на основі православних канонів.
3. Вважаю неприпустимим узаконення розколу під приводом створення автокефальної Православної Церкви в Україні».
Текст листа звернення підготовлено відомою українською правозахисницею, юристом Оленою Бондаренко. Немає жодних підстав вважати підписання цього листа чимось протизаконним. Навпаки, кожен охочий може скористатися своїм конституційним правом і підтримати норму Конституції України про відокремлення Церкви від держави.