В Одесі православні збирають підписи "проти будь-якого втручання влади у справи Церкви"

12:05, 30 квітня 2018
Православ`я
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Одеський Свято-Успенський собор / ru.wikipedia.org

У всіх храмах УПЦ в Одесі можна заповнити та підписати лист до Вселенського Патріарха Варфоломія, повідомляють Ivasi.news.

У заяві говориться:

«1. Виступаю проти будь-якого втручання влади у справи Церкви.

2. Підтримую прагнення до єдності Православ'я в Україні на основі православних канонів.

3. Вважаю неприпустимим узаконення розколу під приводом створення автокефальної Православної Церкви в Україні».

Текст листа звернення підготовлено відомою українською правозахисницею, юристом Оленою Бондаренко. Немає жодних підстав вважати підписання цього листа чимось протизаконним. Навпаки, кожен охочий може скористатися своїм конституційним правом і підтримати норму Конституції України про відокремлення Церкви від держави.

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