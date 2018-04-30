В Одесі православні збирають підписи "проти будь-якого втручання влади у справи Церкви"

У храмах Православної Церкви можна взяти участь в акції.

У всіх храмах УПЦ в Одесі можна заповнити та підписати лист до Вселенського Патріарха Варфоломія, повідомляють Ivasi.news.

У заяві говориться:

«1. Виступаю проти будь-якого втручання влади у справи Церкви.

2. Підтримую прагнення до єдності Православ'я в Україні на основі православних канонів.

3. Вважаю неприпустимим узаконення розколу під приводом створення автокефальної Православної Церкви в Україні».

Текст листа звернення підготовлено відомою українською правозахисницею, юристом Оленою Бондаренко. Немає жодних підстав вважати підписання цього листа чимось протизаконним. Навпаки, кожен охочий може скористатися своїм конституційним правом і підтримати норму Конституції України про відокремлення Церкви від держави.