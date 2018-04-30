Православні спортсмени-гирьовики із Запоріжжя стали чемпіонами світу

На Чемпіонаті Світу серед студентів у словенському Цельє, учасники турніру з гирьового спорту на Кубок апостола Андрія Первозванного завоювали призові місця.

29 квітня Марія Рабош, вирвавши пудову гирю 121 раз, стала Чемпіонкою Світу серед студентів у ваговій категорії до 60 кг, перемігши на Чемпіонаті Європи серед юніорів, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Один з ініціаторів Кубка Апостола Андрія Первозванного, його незмінний Головний суддя, Заслужений майстер спорту України Любов Черепаха стала восьмикратною чемпіонкою Європи, спочатку у вправі поштовх довгим циклом із результатом 135 балів, а після і в ривку з показником у 210 фіксацій.

Дванадцять золотих і одна срібна медаль – внесок православних спортсменів-гирьовиків у загальну перемогу збірної України.

5 травня в Запоріжжі відбудеться IV Відкритий Кубок святого апостола Андрія Первозванного Запорізької єпархії УПЦ серед дітей та юнацтва з гирьового спорту.