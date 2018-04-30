Патріарх Кирил заявив, що Церква має право на моральну оцінку політики

Церква не має втручатися в політику, але має право давати чесну оцінку діям політиків.

Про це сказав албанським ЗМІ Патріарх Кирил 29 квітня під час офіційного візиту в Албанію, повідомляє patriarchia.ru.

"Я думаю, що релігія та політика не можуть бути двома сторонами однієї медалі, це явища різного порядку. Політика – це спосіб управління народом, масами, це спосіб управління державою та побудови відносин між державами", - сказав Патріарх Кирил.

Він також нагадав, у чому полягає завдання релігії.

"Релігія перебуває в зовсім іншій сфері. У центрі релігійного послання – душа людини, її свідомість, її моральність. І релігійне послання спрямоване на те, щоб допомогти людині гідно жити в цьому світі, не робити помилок, не впадати в оману, не руйнувати свою власну особистість і життя інших людей.

У політиків інша сфера – міжнародних відносин або управління суспільством. Але я глибоко переконаний, що Церква має право на моральну оцінку тієї чи іншої політики, тих чи інших політичних діячів саме для того, щоб захистити, в тому числі і своїх вірян, від таких політичних дій, які можуть заподіяти їм і духовного, і матеріального збитку", - сказав Предстоятель РПЦ.