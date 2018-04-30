Предстоятель Албанської Православної Церкви презентував книгу «Аж до краю землі»

У неділю, 29 квітня, відбулася презентація російського перекладу книги Блаженнішого Архієпископа Тиранського і всієї Албанії Анастасія «Аж до краю землі», присвяченої історії, сучасним завданням і перспективам православної місії.

У заході, який пройшов у Культурному центрі кафедрального собору Воскресіння Христового в Тирані, взяли участь Предстоятелі Руської та Албанської Православних Церков, повідомляє patriarchia.ru.

«...Ми прийняли рішення зайнятися систематичним, богословським та історичним дослідженням місіонерської діяльності Східної Церкви. Ми почали з вивчення візантійських місій, вершиною яких став святий рівноапостольний Кирил.

З глибоким хвилюванням я вивчив і вперше опублікував грецькою та англійською мовами дослідження, присвячені діяльності великих місіонерів, таких як святитель Інокентій (Веніамінов) на Алясці (обраний митрополитом Московським), святитель Миколай (Касаткін) в Японії, і багатьох інших.

Ці тексти зібрані воєдино і включені в книгу "Аж до краю землі", яка представлена сьогодні в російському перекладі», – сказав Блаженніший Архієпископ Анастасій.